F1 EKSPERT Doohaniga on kõik. Ja Colapinto Aronist ees

Sellest ei tasu arvata, et Aron on võistkonnasiseses paremusjärjestuses tõusnud mööda Franco Colapintost – lihtsalt tiim võtab nädalavahetusele kaasa ühe ametliku varupiloodi ja teine teeb pikki tööpäevi meeskonna simulaatoris Inglismaal. Bahreinis on Aroni kord olla raja ääres, argentiinlasel jääda Udusele Albionile.