Kas MM-ralli korraldamine on kujunenud rutiinseks tegevuseks?

Praegu on tagasi läinud ägedaks. Minu jaoks oli kõige suurem motivatsioonikriis 2021. aasta ralli järel. 2020. aastal tegime esimest korda, aasta hiljem teist korda ja siis küsisime üksteiselt, kas hakkamegi nüüd MMi korraldama? See oli naljaga pooleks öeldud. Nüüd oleme pannud protsessid päris hästi tööle. Tiim töötab. Igal aastal on mingid uued väljakutsed. Arvan, et korraldamine pole rutiinne, aga väga tore järjepidev asja arendamine ja tegemine.