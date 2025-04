Eesti laskesuusatamise koondise peatreener Stefan Lindinger ametis ei jätka. Alaliit on otsustanud koostöö temaga lõpetada.

Kaks hooaega Eesti laskesuusatamise koondise peatreenerina töötanud Stefan Lindinger olümpiahooajal samas ametis ei jätka. Hetkel on austerlane haiguslehel, aga Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon on otsustanud, et koostöö lõpetatakse.