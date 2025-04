2016. aastal Rios oli Oleski saak 553, neli aastat tagasi Tokyos 572 silma. «Riosse minnes ütlesin, et võiks kümme olümpiat ära teha. Põhimõtteliselt on ju võimalik, aga kes teab. Kui silm seletab veel ja käsi täpne on, siis miks mitte,» lausus Olesk pärast mullust olümpiavõistlust – see toimus Pariisist 260 km kaugusel Chateauroux’s asuvas laskespordikeskuses – lõbusalt.