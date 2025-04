Läheb mänguks! Võru rullis Tartust üle ja viigistas finaalseeria

«Tulime esimesele finaalile Tartusse küll kohale, aga me polnud sisimas 100 protsenti kohal või valmis selleks mänguks. Peame leidma mingi väikese x-teguri, mis oli häälestusest puudu ja selle kaudu saame kvaliteeti parandada. Üks asi on taktikaline pool, teine see, et olime natukene liiga pehmed oma olekult mingitel hetkedel,» ütles Barruse peatreener Oliver Lüütsepp avamatši järel.