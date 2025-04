Paistavad silma: Eesti noorkorvpallurid käisid end näitamas Itaalia ja Hispaania tippklubides

Märtsi lõpus teatas Kohila SK ühismeedias, et nende 14-aastane ja 202 cm pikkune kasvandik Gregor Rungi käis end näitamas Malaga Unicaja noorteakadeemias.

«Esmamuljed on positiivsed, trennid on pikad ja rasked,» seisis postituses.

Unicaja on valitsev Hispaania karikavõitja ning kodustel meistrivõistlustel võideldakse stabiilselt kõige kõrgemate kohtade eest. Lisaks on nad triumfeerinud EuroCupil (2016/17) ja Meistrite liigas (2023/24).

Itaalia, aga ka Euroopa mõistes on tegemist siiski korraliku gigandiga. Olimpia on võitnud konkurentsitult enim, 31 kodust meistritiitlit ning kolmel korral on pea kohale tõstetud Euroliiga karikas.