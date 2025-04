Endine väravavaht on oma meelsust ka avalikult kuulutanud. Kriitika ei mahtunud aga hinge Medvedevile. Pragune Venemaa julgeolekunõukogu asejuht kirjutas oma Telegrami kanalis: «PS, ootame segase tšehhi Hašeki enesetappu.»

«Kui midagi sarnast juhtuks mõne Tšehhi elanikuga, siinsel territooriumil või mõnes teises riigis, siis tormaksid demokraatlikud institutsioonid appi. Väga ohtlik on säärast ähvardust eirata. See saada Venemaa kriminaalsele režiimile sõnumi, et nad võivadki nii käituda.»