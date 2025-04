«Aga seda otsust oli ka oodata. Et nii võib minna, räägiti juba enne Pariisi mänge. Teisalt tuli see otsus väga kiiresti, sest 3x3-korvpall on olümpiakavas olnud ainult Tokyos ja Pariisis. Ning pärast Tokyot oli juba väga palju jutte, et 8 võistkonda on vähe.»