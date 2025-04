Mai Narva võitis esimese eestlasena male EMil medali!

Seejärel jäi oodata Narva, Bulmaga ja Maltsevskaya kõigi vastaste partiide lõppemist, sest Buchholzi koefitsiendi kohaselt liidetakse punktide võrdsuse korral iga maletaja kõigi selle turniiri vastaste saavutatud punktid (ning eraldi klausliga lahutati nõrgima vastase punktisumma). Kel see summa on kõrgem, saabki parema koha.

Praeguseks, mil mõned partiid on veel käimas, on selge, et 2.-4. koha saajate Buchholzi koefitsient on parim Bulmagal, järgnevad Narva ja Maltsevskaya. Seetõttu saabki Injaci järel hõbeda Bulmaga ja pronksi Narva!