Rally Estonia varuvariant: kui vaja, korraldatakse WRC-etapp Tallinnas

Rally Estonia toimub sel suvel juba 15. korda ja kõik need aastad on võidukihutamine toimunud eranditult Lõuna-Eesti kruusateedel. Korraldajad pole aga väga kõvahäälselt rääkinud variandist, et tulevikus võib ralli MM-etapp vajadusel kolida kuppelmaasikult Põhja-Eestisse ja Tallinna ümbrusesse.​