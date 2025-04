FOTO Sildarud said perelisa: sa tood kõigile naeratuse näole

«Tere tulemast, kallis väikevend. Sa oled üks imeline beebi – nii väike, nii ehe, nii sügavalt armas. Niipea kui Sa saabusid, särasid meie silmad heldimusest, süda täis imetlust ja rõõmu. Sa lihtsalt oled – vaikselt, uudistades suurte silmadega ümbrust, nagu mõtleksid: «Kes need kõik küll on, kes mind kordamööda süles hoida tahavad?» Sa tood kõigile naeratuse näole, vaiksel moel, oma kohaloluga,» kirjutas Henry Sildaru Facebooki postituses.

Tõnis Sildaru lahutas 2020. aastal abielu Lilian Sildaruga, neil on kaks last – Kelly Sildaru ja Henry Sildaru. Tõnis Sildaru abiellus Sigrid Vahtraga 2023. aasta 9. septembril.

Tõnis ja Sigrid Sildaru noorima poja nimeks sai Henry Ruudy. «Kui peres on juba kaks Henryt – Henry ja Henri, tundus see kuidagi loomulik, et ka Sina, kallis väikevend, kannaksid uhkusega seda nime. Ent et tulevikus paremini aru saada, keda silmas peetakse, lisasime Sulle ka keskmise nime. Valikuid oli palju, arutelusid veelgi rohkem. Igal pereliikmel oli oma eelistus ja põhjendus, miks just tema pakutu kõige õigem oleks. Su õde korraldas lausa klassis nimekonkursi, et Sulle kindlasti kõige ilusam ja väärilisem nimi leida,» selgitas Henry Sildaru.