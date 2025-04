Eesti vaatevinklist pole neist aga praktilist väärtust olnud, sest neil aladel maailma tippu kuuluvaid sportlasi siinmail ei leidu. Los Angeles 2028 muutis aga programmi nii, et sinimustvalge vardas lehvimise võimalused kerkisid hüppeliselt.

«Lõpuks on Eestil ka vedanud! Arvestades, kuidas viimasel ajal olümpiaprogrammi lisandunud alad on meist seni täiesti mööda läinud, on Los Angeleseks tehtud täiendused Eesti vaatevinklist väga head!» sõnab Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju.