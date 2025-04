Kristin Lätt teatas kolm suurt uudist korraga

Tema siiras sotsiaalmeediapostitus kulgeb nõnda:

«Elu on viimasel ajal olnud sündmusterohke. Nii palju on juhtunud, aeg liiguks justkui tavalisest kiiremini. Ma poleks saanud nagu hingegi tõmmata, rääkimata sellest, et kõik sündmused ühte postitusse mahutada.

Esiteks, olen väga tugevalt mänginud ja numbrid toetavad seda. Kolmel turniiril on mu keskmine reiting olnud üle 1000 (välja arvatud Austinis, kus keerasin ühel rajal kaks korda asjad vussi). Jõudsin 101 PDGA võiduni ning purustasin varasema FPO mängija reitingu – see on nüüd 1003! Rõõm on piiritu!

Teiseks, mul on suur uudis karjääri ja igapäeva toimetuste osas: pärast poolteist aastat koostööd läksid meie teed lahku mänedžeriga (Matthias Vutt – toim). See tähendab, et olen pidanud tegelema paljude kaadritaguste asjadega – eriti kodulehega seotult. Tuleb kiiresti ja palju õppida. See on kohati väsitav, aga samas tekitab ka elevust. Olen uhke, et otsustasin asja enda ohjesse võtta.

Kolmandaks... Täna tuleb välja minu riidekollektsioon! Mida!? Keegi peaks mind näpistama. Ma ei tea, kas see on tõsi! See on pikka aega olnud mu unistus, mis tundus ebareaalne. Aga nagu olen ennegi öelnud – võimatu seni, kuni ära teed.

Kokkuvõttes, isegi imeliste asjade taustal leidub hetki, kui tahaks lihtsalt kivi alla pugeda ja sinna jäädagi. Elu tundub mõnikord raske. Aga siis tulevad jällegi momendid, kui vaatad ringi ja mõtled: «Vau, kui imeline kõik on.»