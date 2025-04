Rein Taaramäe teenis põhjatu kogemustepagasi abil kõrge koha

«Oli näha, et grupp on ebaühtlase tasemega ja peale esialgset head koostööd rohkem midagi välja ei tulnud. Ees oli mitu kogenud endist World Tour'i meeskonna sõitjat. Kui ühel hetkel panime väikesel tõusunukil gaasi põhja, siis olimegi kuuekesi läinud.»

Ta jätkas: «Umbes 35 kilomeetrit sai viiekesi tööd tehtud. Võitja istus terve aeg taga ja laiutas käsi, sest ta tiimikaaslane võitis eile ja oli tuuri liider. Me siis kühveldasime finišini täiega. Sprint seekord välja ei tulnud. Vahetasin etapi ajal ratast ja varurattal olid lahjemad ülekanded ehk kiirusest jäi puudu, aga ma kurb ei ole, sest võita ma poleks suutnud. Olen rahul, et suutsin küljetuule kaoses õigeid otsuseid teha ja kõva töö, mis me ees tegime, tasus end ära.»