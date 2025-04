Eesti tippsportlased lõpetasid tänuväärt programmi

«Spordijuht 2.0» eesmärk on pakkuda tänastele ja homsetele spordijuhtidele võimalust juhtimisalaseks enesetäiendamiseks, arendada organisatsioonidevahelist koostööd ning tagada spordijuhtide järelkasv. Programmi värske vilistlane Allar Raja hindas programmi praktilisust kõrgelt.

«Programm andis tugeva seljataguse, kuidas erinevatele probleemidele reageerida. Lisaks tekkis hea arusaam rollist juhi ning liidrina. Koolitusprogrammi tulemusena ei teki sulle lauanurgale pakk tähtsat kirjandust, vaid läbiproovitud ja kogetud juhtimislood, mis saavad olema sinuga kaasas igapäevatöös. Siiski, teatud materjal ja kontaktid jätan käeulatusse, sest sisu ja väärtus on liiga hea, et see silma alt ära lasta,» ütles Raja.