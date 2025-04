Schumacheri ümber käinud kõmu tekitas kõvasti segadust

Ralf Schumacher avaldas eelmisel aastal, et elab koos Etienne Bousquet-Cassagne'iga ning on gei. Järgmine, järjekorras viies F1 etapp sõidetakse Saudi Araabias, kus geide õigused on väga piiratud. Nädalavahetusel hakkas levima kuuldus, et väga suure jälgijaskonnaga Sky Sportsi Saksamaa telekanal boikoteerib etappi.