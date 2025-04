VIDEO Venemaa lipu alla kolinud Ukraina võitleja löödi valusalt nokauti

Ukrainast pärit vabavõitleja Nikita Krõlov teatas enne oma läinud ööl toimunud UFC matši ameeriklase Dominick Reyesiga, et on Ukraina kodakondsuse asemel võtnud Venemaa passi. Head õnne see lüke talle ei toonud, sest kogenud Reyes lõi Krõlovi avaraundis nokauti.​