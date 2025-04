18-tunnised tööpäevad ja neli ametit – rallilootuse tee WRC unistuste suunas

Franceschi on seni keskendunud pigem EM-sarjale, mullu tuli ta seal Hayden Paddoni järel punktiarvestuses teiseks. Prantslane on kibe käsi asfaldil ning just seepärast valis ta oma debüüdiks MM-sarjas Kanaari saarte ralli, ta tuli seal 2024. aastal teiseks, kui võistlus kuulus ERCsse.