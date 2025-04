Täna möödub kaks aastat WRC lähiajaloo kõige traagilisemast päevast

Breeni surma-aastapäeva puhul on mitmedki ralliga seotud persoonid teinud postitusi. «Kaks aastat on möödunud, igatsen sind ikka veel, sõber,» kirjutas WRC2-sarjas sõitev Gus Greensmith, kes aastate eest pööras ka WRC-auto rooli.

Lisaks on mitmed jaganud Breeni surma järel populaarseks saanud videot, kus Rootsi lumel sõitev Breen koolitab noorsõitjat ja toonitab, et ralli sõitmist tuleb nautida. «Muidugi, see on võistlus, sul on surve, aga oled üks õnnelikumaid inimesi maailmas, sest saad WRCs sõita. Saa uusi kogemusi, naudi, elu on väga lühike,» ütles Breen videos.