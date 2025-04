Inglismaa jalgpalliklubi peatreener toimetati haiglasse

Newcastle'i klubi sõnul läks 47-aastane Howe reede hilisõhtul ise haiglasse, kuna ta oli tundnud end mitu päeva halvasti. «Meditsiinipersonal hoidis Eddiet haiglas üleöö, et teha edasisi uuringuid, mis on veel pooleli. Ta on teadvusel ja suhtleb oma perega ning jätkab erakorralise arstiabi saamist,» teatas meeskond.