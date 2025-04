Miljonärist võimlemiskaunitar avaldas kurva uudise

Dunne on NCAA kõige enam teenivam naissportlane, aastane sissetulek on seitse miljonit dollarit ehk natuke üle kuue miljoni euro. Tema elukaaslane on pesapallur Paul Skenes, kahepeale on nende varade väärtus 13 miljonit dollarit ehk pea 11,5 miljonit eurot.​

Miljonite fännide omamine on naist kurnanud, eriti vaikselt ning võib öelda, et säärasel populaarsusel on oma hind. Eelmisel aastal antud intervjuus taskuhäälingule «Best of Both World with Flau'jae» avaldas ta, millistest kommentaaridest on ta kõige rohkem väsinud.