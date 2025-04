Mängu täie raha eest: äratust vajanud Bigbank asus finaalseeriat taas juhtima

Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp sõnas, et nende meeskond ei tulnud Bigbanki tehtud muudatustega toime. «Vastane reageeris pärast esimest geimi, tegi muudatusi, vahetades nii sidemängijat kui ka diagonaali. Selle tulemusena kadus see mäng, mille vastu olime kaks mängu juba mänginud ja mille vastu meil asjad toimisid, ära ning uuega kohanemine võttis aega,» lausus ta ning tunnustas tartlaste sütitajana sekkunud Martti Juhkamit.

«Eks temaga tehti selline tšiki-briki, et ta üldse mängida saaks. Eks me olime muidugi selleks valmis, et üks hetk see juhtub, küsimus oligi lihtsalt, et millal ja kuidas siis reageerime. Nagu näha, ei saanud kõige paremini hakkama. Ta tuli enesekindlalt sisse ja äratas oma meeskonna üles. Pärast seda said nad mängu käima ja isegi Stefan Kaibald, kellega alguses hakkama saime, muutus lõpuks ohtlikuks,» lausus ta.