GALERII Indrek Tobreluts püstitas rahvajooksul rajarekordi, poodiumil ka Ränkel ja Tomingas

Lastejooksude ning 5 km ja 10 km distantside peale kokku osales üle 1100 liikumisõbra, mida on mullusest pea kaks korda rohkem.

10 km läksid kõik poodiumikohad Eestisse. Meestest jooksis mulluse võitja Karel Hussari rajarekordi 11 sekundiga üle Olavi Allase (ajaga 00:31.12). Allase tunnistas, et lootis tegelikult joosta alla 31 minuti: «Muidu oli rada mõnus, aga raja teine pool oli natuke üllatuslikult päris tõusune – kuna lõpus tuli paar rasket kohta sisse, siis tempo langes.»

Üllatuslikud tõusud rajal tõi välja ka naiste esikoht Helen Bell (00:36.15), kellel jäi rajarekord vaid nelja sekundi kaugusele. «Ma polnud siin varem jooksnud ning raja teises pooles tempo ikka langes väga palju. Oleks muidugi teadnud, et rajarekord nii käega katsutav on, siis oleks rohkem pingutanud,» naeris Bell.

Tomingas tuli võistlema tulemise mõte alles neljapäeval. «Vaatasin, et lubab ilusat ilma ning mõtlesin, et võiks midagi toredat teha. Praegu peale hooaega on vorm muidugi väga kehv ning ega väga hea joosta polnud,» sõnas Tomingas, keda võib näha järgmisel nädalavahetusel Võhandu Maratonil.