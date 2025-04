Andrus Raadik – aeglaselt avanenud möllumees, kes kõigile südamesse puges

Välismaale siirdus Raadik esmakordselt alles 30-aastaselt. Ka koondisesse jõudis nurgaründaja oma karjääri hilisemas perioodis ja seegi ei kulgenud alguses valutult. Kõik, kes tema teekonda võrkpallis ja inimesena on kõrvalt näinud, nõustuvad, et ta on oma elu stardipunktist päris kaugele jõudnud, ent avanenud aeglaselt.

Raadik ja Pärnu meeskond Aadu Luukase karikaga. Foto: Britt Mäekuusk/volley.ee

«Kirjandusteostes on selline põnev asi nagu karakteri areng. Kuidas tegelased ajas muutuvad. Millestki sellisest saab kindlasti rääkida ka Andrus Raadiku puhul. Käisin temaga ühes koolis, Pärnu Ülejõe gümnaasiumis. Vanusevahe tõttu me mõistagi eriti kokku ei puutunud, aga kuidagi tekkis minul juba toona teadmine, et tegu on ühe paraja… ma ei tea, kas kaak või pätt on liiga palju öeldud või mitte,» alustab Roosna.

«Ka noore profivõrkpallurina Pärnu Võrkpalliklubis alustades oli Raadikul minu teada neid hetki, kui tuli ühe või teise teo pärast aru anda. Ta polnud kaugeltki mitte mustersportlane.»

Suur kasvamine

Aastal 2013 Õhtulehele antud intervjuus on Raadik Roosnale öelnud, et kui poleks võrkpalli juurde jäänud, oleks ta tõenäoliselt halvale teele läinud ja istuks vanglas või oleks suisa surnud. Keevalistele noorukiaastatele vaatamata kasvas temast aga lõpuks suur spordimees ja nüüdseks ka tubli pereisa, kes kasvatab koos abikaasa Elinaga tütar Sadet.