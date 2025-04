Piastri noppis Bahreini karjääri neljanda etapivõidu

«Karm võidusõit. Tegin liiga palju vigu enda poolt ning sõitsin lohakalt. Olen pettunud, et meil ei õnnestunud noppida kaksikvõitu,» vahendab BBC võidumehe esimesi mõtteid.

RACE CLASSIFICATION (LAP 57/57) The full finishing order 👇 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/vcFw0nEzxt

Meeskondlikud arvestuses on McLarenil 151 punktiga aga juba korralik puhver all, kuivõrd Mercedesel on teisena koos kõigest 93 silma.