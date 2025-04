Eesti purjetaja tuli EMil pronksile

«Milline nädal! See pole lihtsalt järjekordse regati järjekordne tulemus – see on ajalooline saavutus,» rõhutas Karpak ühismeedias võistlust kokkuvõttes tõsiasjale, et tegemist on Eesti esimese medaliga selles paadiklassis pärast 1992. aastast. «33 aastat ootamist. Kannatamist. Uskumist.»