VIDEO Olümpiavõitja purustas 16 aastat püsinud «imetrikoo» maailmarekordi

Biedermann saatis kaasamaalasele Märtensile Instagrami kaudu sõnumi pärast tema maailmarekordit. «Palju õnne! Milline uskumatu saavutus. Mul on hea meel, et rekord jääb Saksamaale,» teatas Biedermann, kelle nimel on endiselt 200 m vabastiili maailmarekord.