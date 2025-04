«Ma saan aru, et keegi ei eita seda, et treener käitus sportlasega inetult. See on meil teada. Asjaolud, mil moel see täpselt aset leidis, on segased. Just praegu käib EOK ja EADSE veetav kampaania, kuidas tagada platsi ääres kena käitumist. Kahetsusväärsel kombel illustreerib antud juhtum, et meil tõepoolest on probleem,» sõnas Kaljulaid.