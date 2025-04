Thierry Neuville: ausalt, ma pole paanikas

​«Elfyn on olnud väga tugev. Aga kolmel rallil järjest nii esineda on väga haruldane. Loodame, et edaspidi oleme temast tugevamad. Peame lihtsalt halbu tulemusi vältima.»

«Teed olid väga mudased, aga vähemalt oli hea autos istuda, rehvide kohta infot koguda ning uuenenud masinaga kilometraaži koguda. Usun, et see oli kasulik kogemus,» pajatas Neuville.

«Ma arvan, et Kanaaridel on tarvis väga täpset ja head legendi. Palju loeb ka seadistus, sest asfaldil on niikuinii kõik kiired. Olud on kõigile sarnased ja ajavahed katsetel jäävad ilmselt väikseks. Üht-teist võib määrata ka rehvide säästmine,» arutles Neuville.