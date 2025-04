Ennastki mitmel korral üllatanud Taaramäe jäi Türgis lõpuks esimesena pjedestaalilt välja

«Peaeesmärk oli sõidul terveks jääda, sest enne etappi oli juba selge, et kokkuvõttes muutusi ei tule,» rääkis Taaramäe pressiteates. «Mul on hea tiim ja nende ülesanne oli see neljas koht ja 20 UCI punkti minu näol koju tuua.»

Tuuri ajal üllatas Taaramäe paaril korral ennastki. Näiteks esimese etapi 11. koha järel ütles ta: «Tõusudel on veidi raske. Olen nagu seal, aga paremat ei suuda. Samas pole ka kehva. Pigem on päris hea olla. Lihtsalt lihasmass on sel aastal liiga suur saanud, ent üldiselt on vorm hea.»