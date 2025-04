Karjääri esimese ralli võitnud Jürgenson: tundsin end Fordi roolis nagu kodus

Kuigi Carlisle’i ralli lisandus Briti sarja kalendrisse viimasel hetkel ühe ära jäetud võistluse asemel ning oli tavapärasest oluliselt lühem, läks see arvesse täieõigusliku meistrivõistluste etapina.

Peale selle, et Jürgenson on esimene eestlane, kes Inglismaa meistrisarjas võidutses, oli see ka Kesk-Eestist pärit 25-aastase Jürgensoni esimene võit absoluutarvestuses ehk mitte pelgalt oma võistlusklassis.