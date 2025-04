BLOGI Südikalt võidelnud Villa ja Dortmund võitsid, kuid poolfinaali sammuvad PSG ja Barcelona

Enne kohtumist:

Nädal tagasi alustas Villa Prantsusmaa pealinnas peetud kohtumist suurepäraselt, kui mindi Morgan Rogersi väravast juhtima. Kaua eduseis ei püsinud, vaid juba neli minutit hiljem viigistas seisu iluvärava löönud Désiré Doué. Kodumeeskonna surve jätkus ning teisel poolajal tegid veel skoori Khvicha Kvaratskhelia ning Nuno Mendes. Et lisaajale jõuda, on vaja Villal täna vähemalt kahe väravaga võita. Ülesanne on raske, kuid seda saavad nad lahendada kodustaadionil Villa Parkil.