«Karjamaal» rekordite jahtimine toob kaasa pahupoole. Kanter: sellel võib olla väga tugev mõju

Leedu kettaheitja Mykolas Alekna parandas nädal tagasi USAs, soodsates tuuleoludes, enda nimele kuulunud maailmarekordit enam kui meetriga. Olümpiavõitja Gerd Kanter tõdes, et tiitlivõistluste absurdselt kõrged normid on sportlased suunanud jahtima tipptulemusi just sarnastel mõõduvõttudel. Kuid selle taga peitub ka üks tumedam pool.