Peep Pahvi uus avaldus: lööki polnud, aga läksin üle piiri ja pean muutuma

Treenerina olen alati olnud kompromissitu võitleja, pidanud tulemust spordis tähtsaimaks. Seepärast olen olnud ka nõudlik nii enda kui mängijate suhtes ning sellest on sündinud ka pahandamised ja valjuhäälsed õpetussõnad. Sugugi alati pole need olnud kõige tsensuursemad. Kümme või viisteist aastat tagasi ei vaadatud sellele veel kuigi halvasti, kuid tänapäeva see ei sobi. Mõistan, et pean muutuma ja sellisel käitumisel pole kohta.

Probleemiga tuleb tegeleda ning õppida emotsioone vaos hoidma. Vastasel korral pole võimalik olla treener ja ehitada üles tipptasemel klubi. Aga teha tahaks, sest olen veendunud, et paremad ajad ootavad alles ees.

Ajakirjanikuna olen aastate jooksul kirjutanud paljudest probleemidest ning mõistnud valesti tegutsejaid hukka. See seab ka mulle endale kõrgemad standardid. Viimane juhtum näitab, et ma ei suutnud neid seekord täita. Nii nagu ei räägi minu kasuks ka teadmine, et olengi olnud loomult äkiline. Aastatega on see külg hakanud minus vähenema.

Ühte ma siiski usun – minu ja Christopheri vahel on tõesti kõik korras ning see on minu jaoks peamine. Oleme aastaid olnud korvpallis koos. Ta on selle aja jooksul mängijana pidevalt arenenud ning usun, et ees on veel helge tulevik. Loodan, et vahejuhtumiga kaasnenud kõrgendatud ebameeldiv tähelepanu ei kahanda mängumehe soovi edasi pürgida. Ja mul oleks väga hea meel, kui meie koostöö jätkub ka järgmistel hooaegadel. Kuid see, kus ja kuidas Christopher jätkab, on siiski tema enda vaba valik.