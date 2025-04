Jõhkra vea teinud Mbappé pääses üle noatera

Teisipäeval teatas Hispaania jalgpalli kõrgliiga distsiplinaarkomitee, et Mbappé saab ühemängulise. Komitee leiab, et episood juhtus mängu loomuliku osana ja Mbappé ei teinud vastasele meelega haiget. Sageli võib otsene punane kaart põhjustada rangemaid karistusi.

Algselt arvati, et Mbappé võib platsilt eemale jääda kolmeks mänguks. Hispaania kõrgliiga juhend ütleb, et jõhkra vea eest, kus vastane ei saanud tõsiselt kannatada, määratakse karistuseks ühe kuni kolme mängu pikkune võistluskeeld. Esmase hinnangu põhjal eeldati, et prantslane peab vahele jätma kaks mängu.