Kuulsa telesaate «Top Gear» saatejuhid (vasakult): James May, Jeremy Clarkson ja Richard Hammond.

Sel suvel toimub 74. korda Soome ralli ning kohalik meedia teatab, et selleks puhuks on kohapeale meelitatud tõeline rahvusvaheline superstaar. Rallikorraldajad teatasid teisipäeval, et külla tuleb Top Gear’i telesaatest tuntud Richard Hammond.​