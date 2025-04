Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis luubi alla Inglismaal Eesti ralliajalugu teinud Romet Jürgensoni ja Siim Oja, kuid peale selle piiluti ka rallisõitjate igapäevaellu. Üks asi on töö tegemine leiva lauale saamiseks, teine küsimus on, kuidas teenida raha ralli sõitmiseks. Tuli välja, et ühte tüüpi rallisõitjat võib koguni kutsuda UFOks. Kuidas ja miks see nii on, seda kuula juba saatest. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.