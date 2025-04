«Kas ma tahan või ei taha koondises mängida – see on rumal küsimus. Eelmised suved see ei ole õnnestunud, sest olin vigastatud. Ma ei ole kunagi koondisest keeldunud. Kui ma ei ole mänginud, siis on see olnud vigastuste tõttu. Soovin, et see narratiiv kaoks Lätis. Sel suvel olen kohal! Peamine on tervis, siis tuleb ka kõik muu,» vahendas Porzingise sõnu Sportacentrs.com.