Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler tuleb EOK ridadest

«Spordi asekantsleri ametikohale oli väga tugev konkurss ja see üllatas meeldivalt. Valdkonnas on palju juhtimispotentsiaaliga kaasamõtlevaid tegijaid ning selle üle on erakordselt hea meel. Raido eristus väga selge ja struktureeritud nägemuse ja plaaniga, mida ta soovib viieaastase ametiaja jooksul ministeeriumis ellu viia,» ütles ministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar pressiteate vahendusel.