GALERII 4:0! Rapla ei jätnud põlisele rivaalile Pärnule veerandfinaali avamängus variantigi

Kuigi antud vastasseisul puuduvad klassikalises mõttes derbi tunnused, on neist kahest satsist kujunenud ühed vihasemad vastased. Heas mõttes. Võib-olla seepärast, et klubijuhid Karp (Rapla) ja Kärp (Pärnu) on väga võimekad ja karismaatilised tegelased? Ehk seetõttu, et need kaks satsi on viimase kümnendi jooksul Kalev/Cramo ja Tartu kõrval suutnud tormi tekitada? Ilmselt leiaks põhjuseid veelgi.