Meistriks tulnud TalTechi naised pesid meeste häbi maha

Võitjate sidemängija Kibbermanni sõnul oli teise geimi järel seis raske. «Me ei uskunud pärast teist geimi, et tuleme välja, aga see on tõeline eneseületus. Seeria kokkuvõttes tõi edu see, et võtsime kasutusele ekstreemsed meetmed. Ehk tegime kolm nädalat järjest täpselt samu asju, et võimalikult sama tulemus oleks. Oleksime pidanud selle juba hooaja alguses käsile võtma,» sõnas ta ERRi spordiuudistes.