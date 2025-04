MM-sarja liider Evans on elevil: te teate, kui palju see mulle tähendab

Põhjus ei peitu siinkohal aga waleslase asfaldilembuses, vaid tõsiasjas, et kui rallikarussell viimati Hispaaniat väisas, külastasid võidukihutamist kümned tuhanded põrinafännid.

«Arvan, et te teate minu tundeid selles osas, kui oluline on see, et ralli toimuks kohtades, kus on fänne ja kus seda spordiala osatakse tõeliselt hinnata. Hispaania on kahtlemata üks säärastest paikadest ja väga tore on sinna taas tagasi minna,» sõnas ta vestluses DirtFishile.

Tõsi, väike erinevus siiski on, sest kui 2022. aastani kihutati Kataloonia, siis nüüd Kanaari saarte teedel, kuid Evans loodab, et see liiga palju siiski asja ei mõjuta. «Viimati oli rallil väga palju inimesi, seega loodan, et see on nii ka Kanaaridel. Inimesed, kes on varem seal sõitnud, on öelnud, et tavaliselt on seal pealtvaatajaid palju.»

Viiekordne Kanaari saarte ralli võitja - seda mõistagi ajal, kui see polnud MM-kalendris, vaid kohalik etapp - Carlos Sainz seenior kinnitas, et nii see tõepoolest on.

«Minul on sealt ainult häid mälestusi. See on väga kena paik, väga heade, kuid ka nõudlike teedega. Olen väga õnnelik, et Kanaarid kuuluvad rallikalendrisse. See on suurepärane paik MM-etapi võõrustamiseks,» lausus ta ning lisas. «Te jahmute, kui palju inimesi seal rallit fännab. Tean seda ju omast käest.»