Võrkpalli finaalseerias on alanud nauditav ja võitluslik faas, kus tuleb täiega panna

«Aga nüüd on igal mängul väga suur kaal, kui me peaks kaotama, oleks meil selg täiesti vastu seina ja Tartu oleks võidule väga lähedal. Aga üritame ikka nii teha, et kõik nulli saaks ja seeria 2:2 oleks. Füüsiliselt ei tunneta, et oleks väga hull olukord ja mehed tuleks tühjade pilkudega trenni. Pisiasju ikka on, usun, et ka vastasel on muresid, aga midagi hullu veel ei tunneta, et seeria hakkab väsitama. Kõik mõistavad, et poolteist nädalat pingutust seisab veel ees ja praegu on vaja täiega panna,» lisas juhendaja.