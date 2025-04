Ott Tänak kinnitas, et on uueks väljakutseks valmis

«Uhiuus ralli on alati teistmoodi väljakutse - see pole kunagi lihtne ega nii nagu esmapilgul näib - ning Kanaari saarte ralli pole selle koha pealt mingi erand. Meil pole siin rallil mingit kogemust, seega tuleb meil endast parim välja pigistada juba siis, kui alles teedega tutvuma,» sõnas Tänak Hyundai võistkonna pressiteenistuse vahendusel.

Kuigi ta pole seal varem kihutanud, on saarlasel siiski mingi eelaimdus sellest, mis teda ees ootab. «See ralli on nii lähedane ringrajasõidule kui üldse võimalik. See on kahtlemata kõige väljakutsuvam asfaldiralli sel hooajal, mistõttu tuleb meil veenduda, et auto seadistus ja tasakaal oleksid väga head, mis võimaldaks meil sõita siledatel teedel voolavalt, ilma rehve liigselt kulutamata,» jätkas Tänak.