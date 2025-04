Reali piinlik kaotus tähendab, et Ancelotti aeg on ümber. Itaallast ootab uus põnev väljakutse

Ning kui pärast kordusmängus 1:2 kaotust Londoni Arsenalile, mille tulemusena pudenes Real koondskooriga 1:5 konkurentsist, juhendajalt oma tuleviku kohta küsiti, andis ta mõista, et enne on vaja see hooaeg lõpuni mängida.

«Jalgpallis on pime pool ja hele pool. Meie oleme heledal poolel olnud väga pikalt, võitnud tiitleid ja mänge. Nüüd langesime [Meistrite liigast] küll konkurentsist, kuid meil on siiski veel kolm võistlust, millele tuleb keskenduda,» sõnas ta.

Ent kui treenerina viiel korral Meistrite liiga võitnud Ancelotti peakski hundipassi saama, oleks see mõnes mõttes vabanemine, kuivõrd Brasiilia koondis on nii ehk naa viimased kaks aastat oma tooli kohta talle hoidnud, määrates vahepeal pukki sildtreenereid.

Ka itaallane andis mõista, et on oma tuleviku osas muretu. «Võib-olla vahetatakse [Realis] peatreenerit see aasta. Võib-olla järgmine, kui mu leping läbi saab. Kumbki neist pole probleem. Nagu ka see, kui see juhtuks homme, kümne päeva, kuu või aasta pärast - mina olen neile igal juhul tänulik,» sõnas Ancelotti.