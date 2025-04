EOK tegi Kristjan Ilvesele ja vibulaskjatele erandi

«Erisusena otsustasime seekord, et B-kategooria toetus jätkub ka MMil 11. koha saanud kahevõistleja Kristjan Ilvesele. Tema puhul näeme jätkuvat medalipotentsiaali Milanos. Kuigi hooaeg ebaõnnestus mitmetel asjaoludel, suutis ta siiski säilitada koha MK-sarja esikümnes. Seetõttu ei võta me talt toetust ära ning see jätkub olümpiaperioodi lõpuni,» täpsustas Kanter.