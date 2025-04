«Meie jaoks on see kindlasti väga positiivne. Sprint on ikkagi Eneli tugevam külg, 50 m [rinnuli] on tema lemmikala. Kui see nüüd ametlikult ka olümpiakavva nimetati, siis meil on kindlasti suurepärane seis,» ütles treener Henry Hein usutluses Postimehele.