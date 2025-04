«Rohkem kui ime!» Lisaajal kaheväravalisse kaotusseisu jäänud Manchester United tõmbas kübarast uskumatu jänese

Ferdinand ütles pärast mängu, et pole pealtvaatajana kunagi midagi säärast näinud. «See oli hämmastav! Nägime, kuidas nii palju fänne lahkus seisul 2:4. Arvasin tõesti, et see on läbi. Ütlesin, et vaja läheb enamat kui imet ja see sündiski - ma tõesti usun nüüd imedesse,» ütles endine keskkaitsja.