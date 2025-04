Ukraina virutas Jelena Välbele täie rauaga

Hiljuti avaldati sanktsioonide saajate nimekiri väljaandes Championat. Üks nimedest on Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe, kes on oma kodumaa presidendi Vladimir Putini suur toetaja.

Viimaste aastate jooksul on Välbe teinud küsitavaid sõnavõtte. «Kui me näiteks oleksime visanud korraliku pommi Londoni kesklinna, oleks kõik juba läbi ja meid lubataks igale poole,» sõnas ta paar kuud tagasi viidates sellele, et pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ei saa agressorriigi sportlaseid rahvusvahelistel võistlustel osaleda.