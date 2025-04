VIDEO Punane latern võttis vajaliku võidu, Harju küttis Tammekale sauna

FC Kuressaare võõrustas Pärnu Vaprust. Saaremaal peetud mängu läksid juhtima väljakuperemehed, kui 38. minutil lõi iluvärava Pavel Dõmov. Seejärel seisid saarlased kindlalt kaitses ning teenisid 1:0 võidu. Tegemist oli nende tänavuse hooaja teise triumfiga. Kuressaare (6 p) tõusis viimaselt kohalt kaheksandaks. Vaprus (8 p) on seitsmes.

Vägeva esituse tegi Harju ründeäss Karel Eerme, kes lõi kolm väravat ehk tegi kübaratriki. Jala sai valgeks ka Daniil Rudenko​. Eerme on praegu Premium liiga parim väravakütt kuue tabamusega. Ta edestab ühe väravaga Basherit. Tammeka on praegu nelja punktiga üheksas. Harju on kümne silmaga kuues.